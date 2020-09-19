كورونا في ليبيا.. تسجيل 796 إصابة جديدة و472 حالة شفاء وثماني وفيات

أخبار ليبيا 24 – صحة

تجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ليبيا 27 ألف مصابا، وذلك بعد تسجيل 796 إصابة جديدة أمس الأحد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه اليوم، تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 472 حالة شفاء وثماني حالات اثنتين منها في غريان، وواحدة في كل من جادو وصبراتة والجفرة والأصابعة ومصراتة وطبرق.

وأشار المركز، إلى تسلم 3318 عينة للكشف عن الفيروس، حيث ظهرت نتائج 2522 عينة سلبية، و796 عينة إيجابية بينها 673 حالة جديدة، و123 حالة مخالطة، بحسب ما نشر المركز على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وبهذا ترتفع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 27234 ألف حالة بينها 12129 ألف حالة نشطة، و14479 ألف حالة شفاء، فيما سجل وفاة 426 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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