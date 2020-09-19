شحات .. لقاء عمل ومعرض لأنواع المفخخات والملغمات الذي يستخدمه الإرهابيين في حربهم ضد القوات المسلحة

شحات 19 سبتمبر 2020 (وال)- نظم صنف الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الجبل الأخضر، لقاء عمل ومعرض لأنواع المفخخات والملغمات الذي كان يستخدمه عناصر التنظيمات الإرهابية في حربهم ضد القوات المسلحة.

هذا ويأتي لقاء العمل؛ ضمن خطط التوعية والتثقيف للصنف، حيث شملت تقديم شروح تفصيلية عن خطورة مخلفات الحرب التي دارت رحاها في كافة المناطق، وعن مدى خطورتها وإمكانية انفجارها من عدمها.

وطالب آمر صنف الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الجبل الأخضر عقيد محمود بوحقيفه، المواطنين بعدم مساس أي جسم غريب في مناطق التي اندلعت فيها الاشتباك، مع تسيير واستمرار حملات جمع مخلفات الحرب من قبل المختصين بنزعها.

ودعا عقيد محمود بوحقيفه المواطنين للاستجابة مع عناصر صنف الهندسة، عبر التواصل والتبليغ عن أي جسم غريب بأقرب نقطة عسكرية. (وال- شحات) خ ح/ ر ت

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