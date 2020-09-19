دعوات للتظاهر في مختلف مناطق ليبيا من أجل إسقاط كل الأجسام السياسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2020

دعت فعاليات من مختلف مناطق ليبيا إلى التجمع اليوم السبت في مسيرات احتجاجية للمطالبة بإسقاط كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا ومحافظ ليبيا المركزي وكل المديرين المعينين عن طريق المحاصصة.

ومنحت الفعاليات مناطق طرابلس وبنغازي وسبها الحرية في اختيار طريقة التجمع على أن يكون في نفس توقيت خروج المظاهرات في طرابلس من أجل إرسال رسالة بأن كل المناطق الليبية موحدة لإنقاذ ليبيا وتحسين معيشة الشعب الليبي وازالة الفروق المعيشية بين المواطنين والطبقة الساسية لتخصيصها الأموال والمزايا لنفسها تخصيصا ظالما.

كما طالب الداعون إلى المظاهرات إلى “تسليم سلطة البلاد للمجلس الأعلى للقضاء والذي عليه باقرار مشروع الدستور والذهاب فورا لانتخابات برلمانية ورئاسية.. وفتح ملفات الفساد قضائيا والبدء في التحقيق على كل جرائم الفساد واهدار المال العام والتحقيق مع كل المسؤولين والقادة الذين أثروا بعد سنة 2011 وتسببوا في افقار الشعب الليبي”.