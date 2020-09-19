ليبيا تُسجّل حصيلة إصابات “قاسية” بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 673 حالة جديدة و 123مخالطة .

وأشار المركز الوطني إلى تسجيل 8 حالات وفاة، إضافة إلى 472 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي إصابات كورونا إلى 27234 حالة، بينها 12129 إصابة نشطة و 14679 حالة شفاء و436 حالة وفاة.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في نسب التعافي وفق البروتوكول الجديد الذي اعتمده المركز ما يفتح باب التساؤلات لدى عديد المواطنين حول دقة رصد وتسجيل حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد الذي بات ينتشر كالنار في الهشيم مؤخرا بين أفراد المجتمع وسط مخاوف من عجز المستشفيات والمراكز الطبية عن استيعاب أعداد المصابين.

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