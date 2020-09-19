الحويج يكشف حقيقة منع معيتيق من دخول سرت

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 September, 2020

نفى وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج ما تردد من أنباء بشأن منع الجيش لنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق من دخول مدينة سرت.

وقال الحويج في مقابلة مع قناة “الحدث” تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن الجيش مؤسسة احترافية تعمل وفق تراتبية ولم تمنع معيتيق من دخول سرت معربا عن شكره لمعيتيق على موقفه الذي أعلنه أمس الجمعة بشأن إعادة إنتاج النفط.

واتهم الحويج رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بإعاقة إنتاج النفط مؤكدا أن اتفاق استئناف إنتاج النفط لم يفشل وسيجري التواصل مع مختلف الأطراف

وأوضح الحويج أن المؤسسة الوطنية للنفط أصبحت أشبه بجهة سياسية تحاول نقل مشكلات المنطقة الغربية للمنطقتين الشرقية والجنوبية.

وأضاف الحويج: “ليس لنا مصلحة في إغلاق النفط” وكل ما كنا نريده هو “توزيع عادل لعائدات النفط” مشددا على ضرورة ضمان عدم استخدام أموال النفط في تمويل الإرهاب

واعتبر أن رفض آمر المنطقة العسكرية الغربية التابع لقوات الوفاق أسامة جويلي اتفاق فتح الموانئ النفطية هو جزء من سياسة المليشيات معتبرا أن الأطراف الرافضة للاتفاق تسيطر عليها جهات أجنبية من بينها تركيا