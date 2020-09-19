ترحيب روسي باستئناف تصدير النفط الليبي: خطوة لبناء الثقة

أشادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بقرار استئناف تصدير النفط في ليبيا خلال الفترة المقبلة، ورأت في ذلك أولى الخطوات نحو بناء أجواء الثقة بين الأطراف المتنازعة في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماري زخروفا: “وفق المعلومات التي وصلت إلينا، فقد اتخذت قيادة الجيش الوطني القرار باستئناف تصدير النفط لمدة شهر، كثمرة لمباحثات مع مجلس النواب، والحكومة التابعة له برئاسة عبد الله الثني ومشايخ بعض القبائل، وكذلك ممثلي إدارة غرب ليبيا”.

وأضافت المتحدثة: “من المفترض أن يتم توزيع العائدات بشكل عادل على جميع أرجاء البلاد. حرصًا على التوصل إلى حلول بخصوص المسائل المختلف عليها، فقد وقعت حكومة الوفاق الوطني ممثلة بنائب رئيسها، أحمد معيتيق، وقيادة الجيش الوطني اتفاقية بشأن تشكيل لجنة خاصة”.

وتابعت بالقول: نشيد بهذا القرار ونعتبره الخطوة الأولى نحو بناء الثقة بين الأطراف الليبية المتحاربة وإطلاق التعاون لتحقيق مصالح الشعب الليبي وتجاوز مرحلة الصراع.

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