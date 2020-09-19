«الشيباني»: انسحاب الجيش من سرت يدعو للتفكر في مصير البلاد من المؤامرات التي تحاك خلف الستار

دعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني كل الليبيين إلى توحيد مطلبهم في المحافل الدولية والحوارات والبيانات والمظاهرات بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد بعد احتلالها وعدم الانشغال بمناورات سياسية عن هذا الهدف.

وقال «الشيباني»، في تدوينة له عبر فيسبوك، «يجب عدم القبول بفكرة كسب الوقت وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة لا تختلف عن سابقتها تنال رضى الدول الاستعمارية».

ورأى أن انسحاب الجيش من سرت والجفرة دون الحديث عن انسحاب كامل لجميع القوات الأجنبية وجمع السلاح، أمر يدعو إلى التفكير في مصير البلاد، وما تحيكه الدول الاستعمارية من مؤامرات خلف ستار المجتمع الدولي بالتعاون مع الطامحين للسلطة والمال الذين لا يملكون أي مشروع حقيقي لنهضة البلاد من كبوتها».

وشدد على أنه أصبح لزاما على كل الليبيين أن يعلو صوتهم ويكون شعارهم ومطلبهم الرئيسي في المحافل الدولية والحوارات والبيانات والمظاهرات أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته حسب ميثاق الأمم المتحدة بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد».

واختتم عضو مجلس النواب بقوله: «بلادنا محتلة ويجب أن لا ندعهم يشغلوننا بمناوراتهم السياسية عن هذا الهدف».