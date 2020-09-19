معيتيق يلتقي رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2020

التقى النائب برئاسة مجلس الوزراء أحمد معيتيق، اليوم السبت رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، الذي استعرض المشاكل والصعوبات التي تعيق استكمال العملية الانتخابية للبلديات المنتهية ولايتها القانونية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق أكد دعم اللجنة حتى تتمكن من القيام بمهامها لنجاح الاستحقاق الانتخابي وفق الأسس والضوابط المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية، وشدد على ضرورة استكمال الانتخابات في كل البلديات .