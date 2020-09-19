إدارة المعاهد الفنية توزع «مستلزمات السلامة» من كورونا

وزعت إدارة المعاهد الفنية المتوسطة بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بالحكومة الموقتة، «مستلزمات السلامة من كورونا» على المكاتب التابعة لها، وذلك في إطار تجهيزها لامتحانات الدبلوم الفني المتوسط.

وقال مدير إدارة المعاهد، أحمد سويسي، لـ«بوابة الوسط»، السبت «المستلزمات احتوت على كمامات وجل مطهر وأجهزة قياس حرارة»، مشيرًا إلى أن «جميع المكاتب تسلمت مخصاصتها بالكامل».

وأوضح سويسي أن وحدات التقويم والقياس «ستقوم بتوزيع مستلزمات السلامة من كورونا على لجان امتحانات الدبلوم المتوسط، التي ستبدأ يوم غد الأحد الموافق:20-9-2020، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحمي أبناءنا الطلاب من هذا الفيروس».

ولفت أحمد سويسي إلى أن رئيس الهيئة، الدكتور توفيق المنفي، شدد على «أهمية الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات قبل دخول الطالب قاعة الامتحان، من قياس درجة الحرارة إلى تعقيم اليدين والرجلين، ثم لبس الكمامة»، مؤكدًا أن هذا «الإجراء الاحترازي يجب أن يطبق يوميًّا حتى نهاية امتحانات الدبلوم المتوسط».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا