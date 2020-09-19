لجنة إدارة مكافحة كورونا في سبها تواجه صعوبات في توفير الوقود

أكدت لجنة إدارة مكافحة وباء كورونا في سبها، أن مراكز العزل والمؤسسات الصحية العاملة في مكافحة كورونا تواجه صعوبات بالغة في توفير الوقود الذي يعتمد عليه في حال انقطاع الكهرباء.

وأكد المتحدث باسم لجنة إدارة أزمة كورونا في سبها صلاح إبراهيم في تصريح صحفي، أن مدينة سبها تشهد انقطاعات متكررة للكهرباء لمدة تزيد عن 12 ساعة في اليوم الواحد، ما ينعكس سلبا على عمل مركز العزل وغيره من المؤسسات الصحية، مشيرا إلى أن اللجنة سعت بشكل مكثف للتواصل مع الجهات المسؤولة، بدءا من المؤسسة الوطنية للنفط وآمر منطقة سبها العسكرية التي من جانبها وعدت بتوفير الوقود، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد، الأمر الذي دفع اللجنة لشراء الوقود من السوق السوداء.

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