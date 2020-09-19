الصحة العالمية تتابع انطلاق امتحانات جامعة طبرق في ظل خطوات احترازية ضد كورونا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام ممثل منظمة الصحة العالمية أحمد العليقي صباح اليوم السبت بمتابعة انطلاق الامتحانات النهائية بجامعة طبرق.

وعقد العليقي اجتماعًا مع رئيس جامعة طبرق حسن علي حسن وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة الخطوات الاحترازية التي يجب اتخاذها داخل القاعات قبل وأثناء وبعد انتهاء الامتحان.

وزار ممثل منظمة الصحة العالمية قاعات الاجتماعات لإعطاء التعليمات الصحية المتبعة في التباعد وعدد الطلبة في كل قاعة.

وشدد العليقي على وإلزام الجامعة بمتابعة الطالب الممتحن منذ دخوله من المدخل الرئيسي بفحصه بالمسدس الحراري وليس الكمامة والتعقيم داخل القاعات.

وأكد ممثل المنظمة أن عدد الكليات التابعة لجامعة طبرق 13 كلية ويبلغ عدد الطلبة 7387 طالب وطالبة، موضحًا أن الامتحانات ستنطلق غداً الأحد وتنتهي في شهر نوفمبر القادم.

وقد وزعت منظمة الصحة العالمية عدد من المطويات والملصقات التوعوية لوضعها داخل الجامعة وفي الممرات والقاعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24