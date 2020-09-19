ليبيا الان

«الردع» يفعل القرار «932»: ممنوع خروج المرأة بـ«لباس فاضح» أو نزولها السوق واستقلال «التاكسي» بدون محرم

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر “جهاز الردع” التابع لـ”داخلية الوفاق” قراراً رقم ( 932 ) لسنة 2012 م بشأن توزيع مهام الإدارة العامة لشرطة الآداب وتكليف ضابطات الشرطة النسائية للعمل وإعادة الهيئة التشكيلية لوزارة الداخلية الآداب.

قال “الجهاز” في بيان، إن القرار سيعمل به حتى يتم تعديله أو إلغاء القرار من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ويعمل جهاز الردع والشرطة النسائية بإحالة المخالفين للقرار المنصوص، حيث يمنع منعاً باتاً خروج المرأة من بيتها بلباس فاضح عاري، وسبب ذلك كثرة عمليات الخطف والزنا والمعاكسات، على حد قوله.

أضاف البيان: “يمنع منعاً باتاً الدخول للمقهى المختلطة من فئات النساء بصفة عامة سواء متزوجة أو عازبة، يمنع صعود السيارة الأجرة (التاكسي) للنساء بدون محرم مثل أخوها ويحاسب الطرفين صاحب الإجرة أو غيره، وعدم الإختلاط في الأسواق والأماكن العامة بشكل عام ويمنع نزول المرأة إلى السوق بمفردها، ويمنع جلسات التصوير التي حدتت كما مبين في الصورة المرفقة بالمنشور تُحاسب المرأة ومن يقوم بتصويرها” وفق قوله.

وحظر القرار: “المزينات التي تسعي للفجور والفسق يتم أغلاقهم بالتوجيه أولاً ثم يتم إغلاق المحلات غير المؤهلة” وفق تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • نظام داعشى ونسى هؤلاء المتنطعين ان امرأة مومس دخلت الجنة لانها سقت كلب بينما دخل النار مقاتل شجاع قاتل مع رسول الله واعجب الصحابة بشجاعته واكيد طبعا ملتحى مثل كاره فالدين المعاملة وليس مظاهر فارغة
    عن سهل بن سعد الساعدي ـ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
    قال تعالى :-
    إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا (31)
    وما يشغل هؤلاء المتنطعين هو اللم مع انهم يرتكبون كبائر الاثم من قتل وشهادة زور .
    وفى تفسير ابن كثير للمم سنجد احد المعانى القبلة والغمزة !!
    ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ( 31 ) الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ( 32 ) ) [ ص: 460 ] يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض ، وأنه الغني عما سواه ، الحاكم في خلقه بالعدل ، وخلق الخلق بالحق ، ( ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) أي : يجازي كلا بعمله ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

    ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، أي : لا يتعاطون المحرمات والكبائر ، وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم ، كما قال في الآية الأخرى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) [ النساء : 31 ] . وقال هاهنا : ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ) . وهذا استثناء منقطع ; لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال .

    قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ” إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ” .

    أخرجاه في الصحيحين ، من حديث عبد الرزاق ، به .

    وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن ثور حدثنا معمر ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ; أن ابن مسعود قال : ” زنا العينين النظر ، وزنا الشفتين التقبيل ، وزنا اليدين البطش ، وزنا الرجلين المشي ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ، فإن تقدم بفرجه كان زانيا ، وإلا فهو اللمم ” . وكذا قال مسروق ، والشعبي .

    وقال عبد الرحمن بن نافع – الذي يقال له : ابن لبابة الطائفي – قال : سألت أبا هريرة عن قول الله : ( إلا اللمم ) قال : القبلة ، والغمزة ، والنظرة ، والمباشرة ، فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ، وهو الزنا .

    رد

  • صفات الخوارج واضحة فى هؤلاء المتنطعين المغالين فى الدين لدرجة تشوه صورة الاسلام من اين استمدوا هذه الافكار الوهابية التى عفا عليها الزمن ولم تكن حتى على زمن رسول الله ان تسير المرأة بمحرم وتوجد احاديث دالة على ذلك

    رد

  • .حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال والله إنكن لأحب الناس إلي
    صحيح البخاري » كتاب النكاح » باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس

    رد