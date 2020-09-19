«الردع» يفعل القرار «932»: ممنوع خروج المرأة بـ«لباس فاضح» أو نزولها السوق واستقلال «التاكسي» بدون محرم

أصدر “جهاز الردع” التابع لـ”داخلية الوفاق” قراراً رقم ( 932 ) لسنة 2012 م بشأن توزيع مهام الإدارة العامة لشرطة الآداب وتكليف ضابطات الشرطة النسائية للعمل وإعادة الهيئة التشكيلية لوزارة الداخلية الآداب.

قال “الجهاز” في بيان، إن القرار سيعمل به حتى يتم تعديله أو إلغاء القرار من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ويعمل جهاز الردع والشرطة النسائية بإحالة المخالفين للقرار المنصوص، حيث يمنع منعاً باتاً خروج المرأة من بيتها بلباس فاضح عاري، وسبب ذلك كثرة عمليات الخطف والزنا والمعاكسات، على حد قوله.

أضاف البيان: “يمنع منعاً باتاً الدخول للمقهى المختلطة من فئات النساء بصفة عامة سواء متزوجة أو عازبة، يمنع صعود السيارة الأجرة (التاكسي) للنساء بدون محرم مثل أخوها ويحاسب الطرفين صاحب الإجرة أو غيره، وعدم الإختلاط في الأسواق والأماكن العامة بشكل عام ويمنع نزول المرأة إلى السوق بمفردها، ويمنع جلسات التصوير التي حدتت كما مبين في الصورة المرفقة بالمنشور تُحاسب المرأة ومن يقوم بتصويرها” وفق قوله.

وحظر القرار: “المزينات التي تسعي للفجور والفسق يتم أغلاقهم بالتوجيه أولاً ثم يتم إغلاق المحلات غير المؤهلة” وفق تعبيره.