وزير الصحة يجري جولة تفقدية لمركز طبرق الطبي

أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب جولة تفقدية لمركز طبرق الطبي، للوقوف على سير عمل المركز وعياداته التخصصية .

وأعرب وزير الصحة عن ارتياحه لسير العمل بالمركز والتطور الملحوظ الذي يشهده، معتبرا أن الفريق الطبي القائم على إدارة هذا الصرح الطبي ناجح في تطويره.

كما أكد وزير الصحة دعمه المتواصل لمركز طبرق الطبي وكافة المرافق الصحية بالبلاد، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على توفير كافة المتطلبات التي من شأنها المساعدة في تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها، في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن .

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