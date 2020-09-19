«معيتيق»: سندعم انتخابات المجالس البلدية حتى نجاحها

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق”، اليوم السبت رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية”، لاستعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق استكمال العملية الانتخابية للبلديات المنتهية ولايتها القانونية.

وأثنى «معيتيق»، خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس على الجهود التي تبذلها اللجنة، مؤكدا دعمها حتى تتمكن من القيام بمهامها.

وشدد على تقديم الدعم اللازم للجنة لنجاح الاستحقاق الانتخابي وفق الأسس والضوابط المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية، وشدد على ضرورة استكمال الانتخابات في كل البلديات.