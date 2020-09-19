ليبيا الان

«الخارجية المصرية» تُكذب «أوغلو»: إدعاءات منافية للواقع تخدم توجهات أيدولوجية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ حديث وزير الخارجية التركى مع قناة CNN TURK والذى تضمن – من بين إشارات مختلفة – تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.

وقد أكد المتحدث الرسمى فى بيان صحفى، اليوم السبت، الرفض الكامل لهذا النهج، منوها إلى أن الاستمرار فى الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أى ادعاء بالسعى لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.

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تركيا ليبيا مصر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • رد القاهرة بصراحة مائع ويجب ان يكون عمليا بقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا وحظر استيراد السلع التركية التى تغرق الاسواق المصرية حاليا وتدعم الليرة الحقيرة ويجب توجيه انذار الى تركيا اذا لم تتوقف عن دعم الارهاب فى مصر ستكون المعاملة بالمثل وتدعم مصر حزب العمال الكردستانى وتدعم فتح الله غولن !!

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