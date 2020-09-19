وزير العمل: ضبط حالات ازدواج وظيفي وأسماء وهمية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2020

اعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين ضبط حالات ازدواج وظيفي بالإضافة لوجود أسماء وهمية.

وأكد الأمين بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل انتهاء أعمال الربط الإلكتروني بين منظومات وزارة العمل والتأهيل ومنظومة النفوس بمصلحة الأحوال المدنية مبينا أن هذا الربط أدى لضبط عدد من الأسماء الوهمية وبيانات أشخاص متوفين، بالإضافة لحالات الازدواج الوظيفي.

وأضاف الأمين أن المرحلة القادمة من مشروع الإصلاح تستهدف الربط مع منظومة مكافحة الفساد.