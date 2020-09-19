“مليتة” تنهي صيانة أحد المكثفات بحقل أبو الطفل

أنهت فرق الصيانة التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز صيانة أحد المكثفات بمعمل تسييل الغاز أبو الطفل.

وقامت الفرق بإعادة تجديد حزمة أنابيب التبادل الحراري المتآكلة بأخرى جديدة، ويعتبر هذا المكثف من أهم وحدات دورة غاز بروبان التبريد والتي تساهم في رفع الإنتاج واسترجاع المكثفات بالمصنع والحصول على الغاز الجاف.

وفي سياق منفصل، بحثت الشركة تنفيذ عقد التصاميم الهندسية الأساسية والمتقدمة لتطوير التركيبين البحريين (أ، هـ)، حيث تم خلال الاجتماع بحث سبل توفير التغطية المالية للمشروع، بالإضافة لوضع خطط بديلة بشأن عدم تأثير جائحة كورونا على تنفيذ المشروع في المدة المحددة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية