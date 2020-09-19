أردوغان يعبر عن أسفه إزاء قرار السراج بالتنحي عن منصبه

أخبار ليبيا 24 – سياسة

عبرت تركيا عن إنزعاجها واستيائها من إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن عزمه التنحي من منصبه في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، أن بلاده منزعجة من قرار فائز السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا بحلول نهاية أكتوبر.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن أردوغان، قوله عقب صلاة الجمعة في اسطنبول: “اعتزام السراج الاستقالة أمر مؤسف”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أعلن في خطاب متلفز الأربعاء الماضي عن رغبته بالتنحي عن منصبه بحلول نهاية شهر أكتوبر القادم.

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