صحّة المؤقّتة تطالب المراكز الطبية بعدم التعامل مع أيّة وفود أجنبية إلّا من خلال القنوات الرسمية

ليبيا – طالبت وزارة الصحّة بالحكومة الليبية في خطاب موجّه للمستشفيات العامّة والخدمات الصحّية والمراكز الطبّية بعدم استقبال أو التعامل أو الاجتماع مع أيّ وفود أجنبية أو محلية، إلا عن طريق القنوات الرسميه أو الجهات السيادية التابعة له.

وزير الصحّة وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب وجّه اليوم السبت خطابًا عاجلًا إلى كلٍّ من المديرين العاملين في المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والمديرين العاملين في إدارات الخدمات الصحّية في البلديات، والمديرين العامّين في المراكز الطبّية وفروع المركز الوطني لمكافحة الامراض، بعدم التعامل مع أيّ وفود محلية وأجنبية إلا عن طريق القنوات الرسمية المتمثّلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبعلم مكتب التعاون الدولي بديوان وزارة الصحة.

وأشار خطاب وزير الصحّة إلى تنبيه مديري المرافق الصحّية في البلاد بعدم إبرام أي اتفاقيات أو مبادرات محلية أو أهلية إلا بإذن كتابي من الجهات السيادية التابعة للحكومة الليبية المتمثّلة في وزير الصحّة و وزارة الداخلية.

كما دعا عقوب مديري المرافق الصحّية في البلاد إلى عدم الاستجابة أو تنفيذ أيّ طلبات ترد منهم بذات المضمون، وإبلاغ الجهات السيادية التابعة للحكومة الليبية إن وجدت مثال هذه الطلبات، باعتبارها تعدُّ خرقًا للقانون وقواعد الاختصاص، خاصّة في ظل الظروف التي تمرُّ بها البلاد، ومن يخالف يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

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