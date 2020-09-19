لواء تركي متقاعد: رحيل السراج من الممكن أن يعني نهاية الوجود التركي في ليبيا

ليبيا – حذّر اللواء التركي المتقاعد أحمد يافوز من الخطر الذي بات يهدّد مصير الاتفاقات التي أبرمها النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان مع حكومة الوفاق، في أعقاب إعلان رئيس الأخيرة فائز السراج عن اعتزامه الاستقالة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنّ رحيل السراج من الممكن أن يعني نهاية الوجود التركي في ليبيا.

كما نقل “جمهورييت” التركي عن يافوز قوله بحسب موقع “تركيا الآن”: إنّ الوضع الليبي الحالي يقلق السلطات التركية بشكل كبير، خاصّة بعد إعلان السراج اعتزامه الاستقالة، مما يعرّض مصير الاتفاقات التركية الليبية للخطر.

وأضاف الجنرال المتقاعد أنّه من الصعب التنبؤ بما سيحدث في الملف الليبي خلال الفترة المقبلة، خاصّة أنّ السلطات التركية في حالة من الترقّب والانتظار المقلق ممن سيحلّوا محل السراج في الفترة المقبلة.

كما حذّر يافوز من أنّ التدخّل التركي في ليبيا أصبح ذا نظرة أحادية، ففي البداية كان السراج هو رجل تركيا في ليبيا ورحيله من الممكن أن يكون نهاية لدور تركيا في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية