إلقاء القبض على مجموعة مسلحة جنوب الجغبوب

ألقت قوات منطقة طبرق العسكرية بالتنسيق مع الكتيبة 108 بالقوات المسلحة، القبض على إحدى المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون جنوب منطقة الجغبوب.

وأكدت شعبة الاستطلاع بالمنطقة أنه بعد ورود معلومات عن مجموعات تقوم بقطع الطريق أمام المواطنين المارة والصيادين، وتحتجزهم من أجل طلب الفدية، وحيازتها لأسلحة وقواذف بالإضافة إلى مركبات دفع رباعي، قامت الكتيبة 108 بتحديد ورصد مكان وجود تلك المجموعات والاشتباك معها، ثم القبض على عناصرها جميعا دون وقوع أي إصابات بين أفراد القوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا