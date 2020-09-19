السفير الهولندي: الاستقرار في ليبيا مرهون بإجراء انتخابات شفافة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز، أن التوصل إلى حل سياسي يحقق الاستقرار داخل ليبيا، مرهون بمدى إمكانية إجراء انتخابات تتسم بالحرية والشفافية وتحظى بالتأمين الكافي.

وقال تومرز في تغريدة له على حسابه الشخصي في “تويتر”، إن الانتخابات الحرة النزيهة والآمنة عوامل ضرورية للتوصل إلى الحل السياسي وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف تومرز، “خلال النقاشات التي جرت مع بعثة الأمم المتحدة بغرض تقديم المساندة في ليبيا وما يتعلق بأحدث المستجدات، ركزنا من ناحيتنا على مواصلة تقديم العون للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التحضير لإجراء انتخابات ديمقراطية تتمتع بالمصداقية وتحقق طموحات الشعب الليبي”.

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