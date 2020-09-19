بلدية بنغازي تواصل أعمال تطوير الطريق الدائري الرابع

تواصل بلدية بنغازي أعمال تطوير الطريق الدائري الرابع في الجزء الواقع بين طريق المطار وطريق العروبة، جزيرة دوران سوق السيارات، مرورا بأحياء السلام والمحيشي وشبنه وحي علي بن أبي طالب السرتي.

وذلك من خلال العمل على إلغاء التقاطعات المباشرة بين الطريق الدائري والشوارع المغذية، بتنفيذ الجزر الوسطية لتحقيق دوران آمن والعمل على انسيابية الحركة، بالإضافة إلى تنفيذ وتركيب البلدورات وأعمدة الإنارة العامة للطريق الدائري، تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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