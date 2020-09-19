معيتيق يشدد على استكمال انتخابات البلديات خلال لقاء مع بن تاهية

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق الصعوبات التي تعيق استكمال انتخابات البلديات خلال اجتماع مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية سالم بن تاهية.

وتناول الاجتماع الذي عقد في طرابلس، اليوم السبت «المشاكل والصعوبات التي تعيق استكمال العملية الانتخابية للبلديات المنتهية ولايتها القانونية، حسب صفحة إدارة التواصل بمجلس الوزراء على موقع «فيسبوك».

وخلال اللقاء، أثنى معيتيق على «الجهود التي تبذلها اللجنة وأكد دعمها حتى تتمكن من القيام بمهامها لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وفق الأسس والضوابط المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية، وشدد على ضرورة استكمال الانتخابات في كل البلديات».

وخلال الشهرين الأخيرين، أجريت انتخابات المجالس المحلية في عدد من البلديات، منها مصراتة: فيما أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الثلاثاء الماضي تمديد موعد قبول طلبات الترشح لمجالس ست بلديات هي: (الزاوية الجنوب، وزليتن، وكاباو، وجادو، والخمس، والحرابة) إلى 22 سبتمبر الجاري.

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