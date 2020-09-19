النايض يصف اتفاق استئناف تصدير النفط بالشجاع خدمة للوطن والمواطن

وصف رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، اتفاق استئناف تصدير النفط بالاتفاق الشجاع، مؤكدا أنه بكامل تفاصيله واشتراطاته وآلياته، يأتي وليبيا والليبيون في أمس الحاجة إلى تدفق إيرادات الدولة إلى خدمة الوطن والمواطن.

ومشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعالج الأسباب العميقة للحروب والتوترات، ويفتح صفحة جديدة من الإنصاف في عموم البلاد، كما أنه سيجفف منابع الإرهاب ويوضح للشعب الليبي من هم خانقوه حقيقة.

وحول اصطفاف أحمد معيتيق مع ليبيا بدلا من مصالح مدينة أو فئة معينة، قال النايض إن هذه الخطوة تفتح باب مصالحة وطنية حقيقية بين الوطنيين في مصراتة وإخوانهم في باقي ليبيا، ويقطع الطريق على رؤوس الفتن من العصابات المؤدلجة التي مزقت الوطن.

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