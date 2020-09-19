وزارة الخارجية بالحكومة الليبية تشيد بإعلان القيادة العامة استئناف إنتاج وتصدير النفط

أشادت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية اليوم، بإعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استئناف إنتاج النفط وتصديره، واصفة إياه بالخطوة الشجاعة المهمة لتخفيف العبء عن المواطن، وحل معضلة عدم التوزيع العادل لعائدات النفط.

وزارة الخارجية قالت في بيان لها إن هذه الخطوة تضمن عدم استخدام أموال النفط لتمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية، داعية جميع الدول وخاصة البعثة الأممية إلى التعامل بإيجابية مع هذا الإعلان الشجاع، وضمان تدفق النفط وفق الشروط المتفق عليها، وعمل اللجنة الفنية المشتركة بين الأطراف الليبية بما يضمن توفير الخدمات الأساسية بكل سهولة ويسر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا