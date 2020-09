زاخاروفا: استئناف النفط خطوة نحو تعزيز الثقة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا

اعتبرت الناطقة

باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن إعلان الجيش استئناف

إنتاج وتصدير النفط في المستقبل القريب،، خطوة أولى نحو تعزيز الثقة بين الأطراف

المتصارعة في البلاد.

وقالت زخاروفا، في

تصريح صحفي إن قرار استئناف النفط لمدة شهر صادر عن الجيش بعد التشاور مع مجلس

النواب والحكومة المؤقتة ومشايخ القبائل ، إضافة إلى ممثلي إدارة غرب ليبيا، ، ومن

المفترض أن يتم توزيع العائدات بشكل عادل على جميع مناطق البلاد.

وبينت أن توقيع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق مع

قيادة الجيش اتفاقية لتشكيل لجنة خاصة في هذا الشأن خطوة لإقامة تعاون بناء لصالح الليبيين جميعهم،

بغية تجاوز تداعيات الصراع واستعادة وحدة البلاد.

