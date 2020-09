أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله اليوم السبت إنهاء وتسوية قضية الشباب المحتجزين بمدينة زليتن، وذلك بعد توسط أعيان مدينة الزاوية.

The post عاجل // مجلس قبائل ورفله يعلن إنهاء قضية الشباب المحتجزين في زليتن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24