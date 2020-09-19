الخارجية الإيطالية تؤكد دعمها إيجاد حل للأزمة الليبية في سياق برلين

أكد وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو، أن بلاده تقف مع الاحترام الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبي، وإيجاد حل عبر حوار متفق عليه للأزمة الليبية، في سياق مخرجات برلين.

وذكر بيان وزارة الخارجية أن إيطاليا رحبت باعتماد قرار مجلس الأمن بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرا إلى جهود البعثة الأممية لإعادة إطلاق عملية الحوار السياسي الليبي الداخلي.

وأضاف البيان أن إيطاليا تأمل في أن يتحد أعضاء المجتمع الدولي بحسن نية لدعم هذا المسار، والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، في ظل امتثال كامل للقانون الدولي، بدءا بحظر توريد الأسلحة.

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