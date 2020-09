الشيباني: يجب على الليبيين توحيد مطلبهم بإخراج القوات الأجنبية من البلاد

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني

اليوم السبت إن على الليبيين توحيد مطلبهم في المحافل الدولية بإخرج القوات

الأجنبية من البلاد.

وبين الشيباني أن على الليبيين توحيد مطلب

إخراج القوات الأجنبية في المحافل الدولية والحوارات والبيانات والمظاهرات وعدم

الانشغال بمناورات

سياسية عن هذا الهدف.

وبين الشيباني في منشور عبر صفحته على موقع

“فيسبوك” أنه يجب عدم القبول بفكرة كسب الوقت وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة لا تختلف عن

سابقتها تنال رضى الدول الاستعمارية.

وبين أن انسحاب

الجيش من سرت والجفرة دون الحديث عن انسحاب كامل لجميع القوات الأجنبية وجمع

السلاح، أمر يدعو إلى التفكير في مصير البلاد، وما تحيكه الدول الاستعمارية من

مؤامرات خلف ستار المجتمع الدولي بالتعاون مع الطامحين للسلطة والمال الذين لا

يملكون أي مشروع حقيقي لنهضة البلاد من كبوتها.

وشدد على أنه

أصبح لزاما على كل الليبيين أن يعلو صوتهم ويكون شعارهم ومطلبهم الرئيسي في

المحافل الدولية والحوارات والبيانات والمظاهرات أن يضطلع المجتمع الدولي

بمسؤولياته حسب ميثاق الأمم المتحدة بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد.

وأكد الشيباني أن ليبيا محتلة ويجب أن لا ندعهم يشغلوننا بمناوراتهم

السياسية عن هذا الهدف.

