«صنع الله»: رفعنا القوة القاهرة عن الحقول النفطية وسنعمل بشفافية في الإيرادات الجديدة

أعلن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، مؤكدا أنه سيعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة.

وأكدت المؤسسة النفطية، في بيان لها اليوم السبت، توجيه التعليمات للشركات المشغلة في كل الاحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الانتاج والصادرات من الحقول والمواني الآمنة.

وأضافت أنه لاتزال حالة القوة القاهرة مستمرة على الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر من العصابات والجماعات المسلحة التي تعرقل انشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط.

وزعم «صنع الله» بقوله: “همنا الاساسي بدء الانتاج والصادرات بمراعاة سلامة العاملين والعمليات وايضاً منع أية محاولات تسييس قطاع النفط الوطني”.

وواصل زعمه قائلا: “أن المؤسسة الوطنية للنفط تفي بمهمتها الفنية وغير السياسية لإستئناف العمليات في المناطق الامنة وجاري تقييم فني تمهيدا لمباشرة الانتاج والصادرات”.

وادعى “صنع الله” أن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بأعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية ، اما المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط”.

واختتم “صنع الله” ادعائه قائلا: “سنعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة”.