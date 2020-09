أكد رئيس

النقابة العامة لأطباء ليبيا، محمد الغوج، اليوم السبت أنه تم إغلاق اقسام

ومستشفيات كاملة بسبب تزايد أعداد الإصابات بين الفرق الطبية.

وأضاف الغوج أن

الوباء أدى لوفاة 4 من الاطباء حتى الآن 2 من بنغازي، وواحدة من الجفرة، وحالة

أخرى لطبيبة.

وتابع الغوج، أن

هذا الأمر له عدة أسباب، أهمها عدم وجود إدارة واحدة لمجابهة جائحة كورونا، حيث

توجد إدارات متعددة، وكل إدارة تتداخل مع الإدارة الأخرى.

وبيّن أنه قبل 3

أيام، جاءت شكوى إلى النقابة، برفض منح بعض الطبيبات اللاتي لديهن بعض أعراض فيروس

كورونا، إجازة، وبالتالي يعملن لمدة 5 أيام داخل المستشفى، وهن يحملن أعراض

كورونا، موضحًا أنه بعد ذلك كانت الحالات إيجابية.

وأوضح أن مثل

هذه الحالات تنقل العدوى للمرضى، مردفا أن هناك مشكلة أخرى تكمن في عمل الأطباء

بمراكز العزل ثم ذهابهم للعمل في المستشفيات.

ولفت رئيس

النقابة إلى أن هؤلاء الأطباء لا توجد أماكن حجر لهم بعد مناوباتهم، ما يؤدي إلى

كارثة صحية، وعلى حكومة الوفاق أخذ موقف جاد في هذا الخصوص واعتماد بروتوكول خاص

بحالات الاشتباه في العناصر الطبية، والطبية المساعدة.

The post الغوج: تزايد الإصابات بين الفرق الطبية أدى لإغلاق أقسام ومستشفيات كاملة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24