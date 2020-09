دغيم: عائدات النفط لن توزع دون وحدة وطنية ومؤسسات موحدة

استبعد عضو مجلس

النواب زياد دغيم اليوم السبت إعادة إغلاق النفط مجددا مبينا أن عائدات النفط لن

توزع دون حكومة وحدة وطنية جديدة ومؤسسات موحدة بعد تسوية الكثير من القضايا.

وأشاد دغيم بالاتفاق

الموقع بين قيادة الجيش ونائب رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق ، باستئناف تصدير النفط، موضحا أن

أى تحركات بواسطة أيا من الأطراف للاتفاق والوفاق ومعالجة أوضاع الناس هو جهد

مشكور.

وكانت

قيادة الجيش قد أعلنت الموافقة على استئناف تصدير النفط بعد ثمانية أشهر من توقف الانتاج، بعد

الاتفاق مع حكومة الوفاق على “توزيع عادل” لإيرادات الطاقة .

