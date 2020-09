تقرير صحفي: السراج يرفض اتفاق إعادة فتح النفط ما يطرح شكوكا حول استئناف الإنتاج

نقل تقرير صحفي لوكالة بلومبيرغ الأمريكية عن

أحد كبار مساعدي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج قوله

إن السراج لم يوافق على الاتفاق الذي توصل إليه نائبه أحمد معيتيق مع قيادة الجيش بشأن فتح النفط.

وأوضحت الوكالة أن عدم موافقة السراج على الاتفاق المبرم

بين معيتيق وحفتر “يزيد من الشكوك على استئناف وشيك لإنتاج وتصدير النفط.

وادعى مساعد

السراج أن الأخير يريد خروج المرتزقة من البلاد وهي القضية التي لم تطرح أصلًا

خلال المحادثات مع الليبيين المنافسين لاستئناف الإنتاج، نافيا بذلك تصريحات

معيتيق للوكالة والتي عبر فيها عن اعتقاده

بقبول السراج للصفقة.

وأضافت وكالة

“بلومبيرغ” الأمريكية في سياق تقريرها، أنه كان من المفترض أن يزور معيتيق مدينة

سرت التي يسيطر عليها حفتر لتوقيع الاتفاق يوم أمس الجمعة، لكن أعضاء آخرين في

حكومته منعوه.

