أبرزها فتح النفط فورًا.. غيث يكشف تفاصيل الاجتماع مع معيتيق في روسيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية أمراجع غيث، تفاصيل حضوره اجتماع الأطراف الليبية، والذي عقد الفترة الماضية بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، في روسيا.

غيث أكد ، في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن الاجتماع كان بين الأطراف الليبية فقط، وخرج بعدة توصيات تتضمن فتح النفط فورًا، وتشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف تشرف على إيرادات النفط، وتعديل سعر الصرف، وفتح الاعتمادات والمقاصة والتحويلات المصرفية، والتنسيق في إعداد ميزانية موحدة.

وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى توحيد المؤسسات، وأن تتوفر النية الصادقة لذلك، وحل المشكلة التي تعاني منها ليبيا، مضيفا أنه ليس من المهم فتح حساب في المصرف المركزي أو البنك الخارجي بخصوص عوائد النفط بل الأهم أن يتم تمويل ميزانية موحدة.

وكانت قوات الجيش الوطني، كشفت تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط، حيث قالت في بيان لها نشره الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته على “فيسبوك”، أمس الجمعة، إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

ونشر المسماري أيضا المبادئ الخاصة بالاتفاق، التي نشرها معيتيق، وأكد البيان أن المتحاورين اتفقوا على توزيع عادل لعائدات النفط، بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف، لافتاً إلى إعادة الفتح لمدة شهر كبادرة حسن نية.

وأشار إلى مشاركة شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب في الحوار دون ذكر هوياتهم، موضحاً أنه انتهى إلى إعداد صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف، وقد تم التوقيع عليه وطرحه للتصديق.

وأوضح البيان أنه كان مقررا إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة معيتيق وقيادة الجيش الوطني اليوم الجمعة في مدينة سرت حيث تجري المفاوضات، مضيفا أن مليشيات الإخوان المسلمين في طرابلس بقيادة خالد المشري، رئيس “مجلس الدولة الاستشاري” ضغطت على معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة، وأجبرته على إلغاء زيارته.

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