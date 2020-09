أعلنت المؤسسة

الوطنية للنفط اليوم السبت رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية

الآمنة.

