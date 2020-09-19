الخدمات الصحية جالو تتفقد المراكز والوحدات بالمدينة

أجرى مسؤول إدارة الخدمات الصحية جالو، ومديرو المكاتب بديوان الصحة، زيارة تفقدية للمراكز والوحدات الصحية التي استؤنف العمل بها بعد توقف لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى باقي الوحدات والمراكز التي لم يتم إقفالها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخلال الزيارة دعا مدير إدارة الخدمات الصحية جالو، الممرضات والأطقم الطبية، إلى ضرورة التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية في استقبال الحالات المترددة على المراكز الصحية، مشيدا بدور الأطباء والطواقم الطبية المتواجدة في مقار عملها خلال هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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