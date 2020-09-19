غدا.. انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي

تنطلق غدا الأحد، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2019-2020، في المناطق الخاضعة للحكومة الموقتة، وفق ما أعلنت وزارة التعليم.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، وفي إطار المتابعة المستمرة والاطمئنان على سير الاستعدادات لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2019-2020، تواصل وزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، مع مدير عام مصلحة الأرصاد الجوية خالد الشريف، بشأن إمكانية إجراءات الامتحانات في الظروف المناخية المتوقعة ليوم الغد، إذ أكد الأخير أن الاحوال الجوية غدا لن تكون بالسوء الذي يمنع إجراء الامتحانات.

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وأفاد بومريز أن امتحانات الشهادة الثانوية ستنطلق في موعدها المحدد غدا الأحد، حسب الجداول المحددة من إدارة الامتحانات، متمنينا السلامة والنجاح والتوفيق للطلبة.

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