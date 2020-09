المحجوب: الجيش يواصل التفاوض مع قيادات في طرابلس ومصراتة لحل أزمة اتفاق النفط

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب،

السبت، إن المؤسسة الوطنية للنفط أصبحت تحت سلطة تيار الإخوان الإرهابي، مضيفا أنه

يستخدمها لأغراض سياسية ضمن محاولاته الوصول للسلطة.

وأوضح المحجوب في تصريحات صحفية، أن تنظيم الإخوان وبعض الميليشيات

والتنظيمات الإرهابية يرفضون وضع رقابة على أموال النفط، مؤكدا أن وضع الرقابة سيعيق

تمويلهم لأنشطتهم الإرهابية المشبوهة.

وأضاف المحجوب أن القيادي الإخواني، خالد المشري، يضغط على النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، للتراجع عن الاتفاقية الخاصة بتنفيذ اتفاق النفط، لافتا إلى أن هذا الرفض هو نفسه الذي أعلنه في وقت سابق، محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، المتهم بالتصرف في العائدات لتمويل تنظيم الإخوان الإرهابي ودعم تركيا.

وأكد المحجوب أن الجيش حدد مدة شهر كمهلة للبدء في تنفيذ

اتفاق النفط مع ،أحمد معيتيق، مبينا أن الجيش هو الذي دعا معيتيق لدخول سرت لرئاسة

اللجنة المشكلة للإشراف على واردات النفط.

وأشار المحجوب إلى أن الميليشيات تحاول منع معيتيق من تنفيذ

اتفاق النفط لأنها لم ترض ببنود الاتفاق وتسعى لعرقلته، مؤكدا أن الجيش يواصل التفاوض

مع قيادات في طرابلس ومصراتة لحل الأزمة.

