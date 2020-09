قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، السبت ، إن الجيش فتح خط حوار مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية.

The post عاجل// المسماري: الجيش يفتح خط حوار مع المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24