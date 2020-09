أعلنت المؤسسة

الوطنية للنفط اليوم السبت رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية

الآمنة.

وأوضحت المؤسسة

في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أنها أعطت التعليمات

للشركات المشغلة في كل الاحواض الرسوبية و

كذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها

واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والمواني الآمنة .

وأكدت المؤسسة في منشورها أن حالة القوة

القاهرة تستمر على الحقول والمواني النفطية التي تأكد وجود عناصر تعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة

الوطنية للنفط فيها.

من جانبه قال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله

إن الهم الأساسي هو بدء

الانتاج والصادرات بمراعاة سلامة العاملين، والعمليات وايضاً منع اية محاولات تسييس قطاع النفط

الوطني” ، مما يعني أن المؤسسة

الوطنية للنفط إنها تفي بمهمتها الفنية و غير السياسية لإستئناف العمليات في

المناطق الامنة وجاري تقييم فني

تمهيدا لمباشرة الانتاج والصادرات .

وأكدت المؤسسة التزامها بأعلى المعايير الدولية لشفافية

عملياتها التجارية ، معتبرة أن المسائل

المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل

سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط ، مشددة على أنها ستعمل بشفافية كاملة

بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف

في الإيرادات الجديدة .

The post مؤسسة النفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24