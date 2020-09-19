توزيع سلال غذائية على مستحقيها بالجفرة

باشر برنامج الأغذية العالمي توزيع أكثر من 330 سلة غذائية ببلدية الجفرة، ضمن خطته لتقديم المساعدات للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود.

حيث قامت مؤسسة عطاء الخير الإنسانية، وبمشاركة منظمة قارة عافية، بتوزيع السلال الغذائية على مستحقيها في بلدية الجفرة.

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