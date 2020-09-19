ليبيا الان

توزيع سلال غذائية على مستحقيها بالجفرة

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

باشر برنامج الأغذية العالمي توزيع أكثر من 330 سلة غذائية ببلدية الجفرة، ضمن خطته لتقديم المساعدات للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود.

حيث قامت مؤسسة عطاء الخير الإنسانية، وبمشاركة منظمة قارة عافية، بتوزيع السلال الغذائية على مستحقيها في بلدية الجفرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك