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عاجل// الخمس تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت لجنة الطوارئ ببلدية الخمس، السبت، تسجيل 34
إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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