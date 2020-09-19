أعلنت لجنة الطوارئ ببلدية الخمس، السبت، تسجيل 34
إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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أعلنت لجنة الطوارئ ببلدية الخمس، السبت، تسجيل 34
إصابة جديدة بفيروس كورونا.
The post عاجل// الخمس تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
بلاغ عسكري أمني – مصحة الفتح ومصحة الوفاء في منطقة الساحل – تواجد مدمني مخدرات وجرائم قتل تحدث داخل العيادة وسرقة أموال وحلي المرضى ـ من جماعات داخل المصحة ـ وعلى قوات الأمن التحرك المسلح الفوري – لأعتقال الأطباء والتحقيق في وضع هذه المصحة الاداري.
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