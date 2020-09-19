أمين عام الهلال الأحمر يلتقي ببنغازي وفد بعثة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي بليبيا

التقى الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، في مقر الأمانة العامة بمدينة بنغازي، كبار مستشاري بعثة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي لدى ليبيا.

حيث أطلع الوفد الأمين العام على مهمة الفريق في ليبيا، وسبل التعاون مع القطاع الصحي خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى جمع الأطباء للعمل تحت راية موحدة في كافة أنحاء البلاد.

من جهته أشاد الأمين العام بمجهودات الفريق، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للهلال الأحمر منذ بداية الجائحة، وذلك بتشكيل لجنة قدمت خطة موحدة بالتعاون مع شركائها، ومتابعة توصيات منظمة الصحة العالمية.

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