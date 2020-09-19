تكريم يرفع معنويات “الجيش الأبيض” في الواحات

في خطوة لرفع الروح المعنوية للجيش الأبيض الذي يقف في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، قام رئيس اللجنة الطبية الواحات الدكتور عبدالهادي عزات، ورئيس اللجنة الاستشارية الواحات لمكافحة فيروس كورونا، بتكريم الطاقم الطبي المتطوع في مركز العزل.

وأثنى الحضور على دور الطاقم الطبي في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا من مناطق الواحات، بعد مدة أسبوعين قضتها الممرضات في متابعة وتقديم كافة الخدمات الصحية لمرضى فيروس كورونا.

بدورهن، أكدت الممرضات أنهن على أهبة الاستعداد للعودة للعمل بعد قضاء فترة العزل والإجازة، فيما طالب رئيس اللجنة الاستشارية الواحات المواطنين، بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات خلال المناسبات الاجتماعية.

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