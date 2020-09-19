بعد شهور المأساة.. برشلونة يعود بـ"كأس المؤسس"

بعد موسم بلا بطولات، قاد المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه برشلونة إلى إحراز كأس جوان غامبر، الودية، بتسجيله هدف الفوز على إلتشي 1-صفر، السبت، بملعب كامب نو.

وسجل غريزمان الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية إثر تمريرة عرضية من جوردي ألبا.

والهدف هو الثاني لغريزمان في المباريات الثلاث الإعدادية لبرشلونة هذا الصيف، بعد ركلة الجزاء التي سجلها في المباراة الإعدادية الأولى ضد خيمناستيكا (3-1) السبت الماضي.

ودفع المدرب الهولندي رونالد كومان بالرباعي غريزمان والواعد أنسو فاتي (17 عاما) والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي فيليبي كوتينيو أساسيين منذ البداية.

وخاض الوافد الجديد الدولي البوسني ميراليم بيانيتش أول نصف ساعة مع النادي الكتالوني منذ قدومه مطلع الشهر الحالي من يوفنتوس الإيطالي، بعدما دخل مكان سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 63.

وهو الفوز الثالث لبرشلونة في ثلاث مباريات إعدادية بعد خيمناستيكا وجيرونا (بنتيجة واحدة 3-1)، قبل أن يحرز لقب كأس مؤسسه جوان غامبر.

وأكد برشلونة استعداده الجيد لانطلاق مشواره في الدوري الأحد المقبل ضد ضيفه فياريال على ملعب “كامب نو”، بعدما غاب عن المرحلتين الأولى والثانية بسبب الراحة التي منحت له بسبب تأخر مشاركته القارية، والتي ودعها بخسارة تاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع النهائي، أدت إلى إقالة مدربه كيكي سيتيين والتعاقد مع كومان.