عبد الشفيع: انتخابات البلديات تجرى الشهر المقبل في جالو وأوجلة وأجخرة

قال

رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع، اليوم السبت، إن

أولى البلديات التي ستجري فيها الانتخابات الشهر المقبل هي جالو وأوجلة وأجخرة.

وبين

عبد الشفيع أن هذه الخطوة تم إعلانها عقب لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في وقت

سابق، مضيفا أن 15 بلدية ستشهد فيها انتخابات، وستفتتح باب تسجيل الناخبين فعليًا

في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف

رئيس اللجنة المركزية أنها ستستكمل باقي البلديات، لتستمر بعد ذلك الانتخابات

بتحديد مجموعة أخرى، وستستمر العملية الانتخابية بشكل تصاعدي؛ من حيث عدد البلديات

المستهدفة، لتغطية أكبر عدد ممكن قبل نهاية العام الحالي 2020.

