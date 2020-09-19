ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

19 September, 2020

أعتبر رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع ،السبت ،بأن أولى البلديات التي ستجرى بها الانتخابات الشهر المقبل هي جالو وأوجلة وأجخرة.

وقال عبد الشفيع بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية إن هذه الخطوة تم إعلانها عقب لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في وقت سابق، بأن “15” بلدية ستشهد فيها انتخابات، وستفتتح باب تسجيل الناخبين فعليًا في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف رئيس اللجنة المركزية أنها ستستكمل باقي البلديات، لتستمر بعد ذلك الانتخابات بتحديد مجموعة أخرى، وستستمر العملية الانتخابية بشكل تصاعدي؛ من حيث عدد البلديات المستهدفة، لتغطية أكبر عدد ممكن قبل نهاية العام الحالي 2020 م.

وأكد عبد الشفيع أن رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني ووزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية جميعهم أجمعوا على إن هذا الاستحقاق لا بد وأن يتم في موعده، ليتمكن المواطنون من اختيار ممثليهم في السلطات المحلية، وإن الحكومة ستسخر كل إمكاناتها لإنجاح هذا التحدي.