الخليج العربي للنفط: اتخاذ جميع الترتيبات لإعادة التشغيل بحقول وموانئ الشركة

وجه فضل الله احتيتة رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، جميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة للتجهيز للبدء فى التشغيل وإعادة العملية الإنتاجية بحقول الشركة والميناء، واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لذلك حسب الإجراءات المعمول بها مع مراعاة الضوابط المتعلقة بالسلامة، والتنسيق ما بين الإدارات لضمان إعادة التشغيل فى أسرع وقت.

وبسحب إيجاز صحفى للشركة، يجب الأخذ فى الاعتبار الترتيبات والإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا من تباعد اجتماعى وارتداء الكمامات وتعقيم أماكن العمل والراحة وغيرها من الترتيبات الخاصة بمكافحة كورونا، مضيفة، أن هذا التوجيه عقب إعلان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفظ رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.