الخليج العربي للنفط: اتخاذ جميع الترتيبات لإعادة التشغيل بحقول وموانئ الشركة

وجه فضل الله احتيتة رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، جميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة للتجهيز للبدء فى التشغيل وإعادة العملية الإنتاجية بحقول الشركة والميناء، واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لذلك حسب الإجراءات المعمول بها مع مراعاة الضوابط المتعلقة بالسلامة، والتنسيق ما بين الإدارات لضمان إعادة التشغيل فى أسرع وقت.
وبسحب إيجاز صحفى للشركة، يجب الأخذ فى الاعتبار الترتيبات والإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا من تباعد اجتماعى وارتداء الكمامات وتعقيم أماكن العمل والراحة وغيرها من الترتيبات الخاصة بمكافحة كورونا، مضيفة، أن هذا التوجيه عقب إعلان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفظ رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.
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