“حراك ثورة الفقراء” يدعو لوقف “تهميش الجنوب”

تحسين الخدمات المصرفية وتوفير المحروقات والإسراع في ربط محطة كهرباء أوباري الغازية بدائرة الفجيج، كانت من أبرز مطالب شباب “حراك ثورة الفقراء” في منطقة وادي الحياة، التي نادى بها الشباب عبر وقفة احتجاجية نظمت في بنت بيه.

وعبّر الحراك عن مدى استيائهم من تهميش الحكومات لمناطق الجنوب ووضعه في دائرة المعاناة وحرمانه من أبسط حقوقه المعيشية منذ سنوات طويلة، ضاربين بعرض الحائط تفعيل قانون 59 الذي يسمح للبلديات تقديم الخدمات بجميع أشكالها للمواطنين.

وأحيت الوقفة الاحتجاجية ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، مؤكدة على مسار السيادة والاستقلال، وضرورة إلغاء الوصاية الدولية على ليبيا ليتولى الليبيين حل خلافاتهم السياسية بأنفسهم وتحقيق طموحاتهم لطالما تنادوا بها داخل حدود الوطن.

من جهته، أكد المجلس البلدي بنت بيه دعمه ومساندته لحراك ثورة الفقراء بمنطقة وادي الحياة الذي ينادي بتحقيق “مطالبه المشروعة”.

وحث المجلس في بيان، كل السلطات الليبية على إصدار قرارات حاسمة وجريئة لتمكين البلديات لخدمة المواطنين بإعطاء الصلاحيات التي كفلت لها القوانين والتشريعات الخاصة دون احتكار الوزارات لإدارة الخدمات بشكل مباشر للمواطن.

وأثنى المجلس البلدي على مؤسسات المجتمع المدني على وقوفها معها ومساهمتها في تقديم الخدمات، مطالبا المتظاهرين التمسك بالخيار السلمي وعدم العبث بالمكاسب العامة.

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